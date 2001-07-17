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Раздел: Видеоновости  
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Саммит НАТО превратился в конкурс красоты. Видео

Саммит НАТО превратился в конкурс красоты. Видео Саммит НАТО все же деловое мероприятие.

12 июля в Брюсселе прошел Саммит НАТО. Пока лидеры стран обсуждали государственный дела, их жены наслаждались обществом друг друга и хвастались нарядами. Нарушил ли кто-то из них протокольную длину?

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Каким нарядом поразила всех Меланья Трамп?

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Меланья Трамп Первая леди Франции Бриджит Макроном своим строгим нарядом подчеркнула, что саммит НАТО все же деловое мероприятие, а не конкурс красоты.

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 Теги: Саммит НАТО, Видео, конкурс красоты

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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