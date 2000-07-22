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Военные показали, как работает новое украинское вооружение. Видео

Военные показали, как работает новое украинское вооружение. Видео На полигоне испытали боевой модуль для бронемашины.

На Гончаровском военном полигоне прошла демонстрация нового боевого модуля, установленного на боевой колесной бронированной машине "Козак-2М", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Это трехсторонний проект, в котором участвуют турецкая компания Aselsan, государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", а также частное предприятие НПО "Практика", которое является разработчиком и производителем боевой бронированной машины, пишет на своей странице в Facebook военный эксперт Сергей Згурец.

Представленный модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная ударная сила - это отечественный противотанковый ракетный комплекс "Барьер" в исполнении с увеличенным количеством ракет на пусковой. Это четыре ракеты Р-2С. Максимальная дальность пуска - 5 километров, непроницаемость по динамической защите - 800 миллиметров. Также могут применяться ракеты с осколочно-фугасной, а также с термобарической боевой частью.

Система управления ракетой - лазерная, полуавтоматическая. Перезарядка - через люка на крыше машины. Масса модуля - в пределах 400 килограммов. Модуль оснащен двигателями, которые обеспечивают скорость переброски оси прицеливания, по утверждениям представителей турецкой компании, до 30° в секунду.

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Оружейники ЖБЗ оснастили "Дуплет" новым тепловизором и усовершенствованной системой огня. Она позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме. А также самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых погодных условиях днем ​​и ночью.

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 Теги: Козак, боевой модуль, испытания

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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