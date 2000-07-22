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В Чернигове снова случился потоп из-за дождей. Видео

В Чернигове снова случился потоп из-за дождей. Видео Недавно в городе уже была аналогичная ситуация.

Из-за мощных ливней в Чернигове улицы города полностью затопило, а грязными потоками полностью залило канализационную насосную станцию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В частности, утренний ливень залил весь машинный зал насосной станции, который находится на глубине десяти метров: в воде оказалось все оборудование. Первым делом со станции эвакуировали сотрудников, отключили электроенергию и начали откачивать воду, но подъехать сюда смогла только одна машина.

Кроме того, в нескольких домах в городе отключили водоснабжение – воду подвозят в цистернах. В свою очередь, в Черниговском горсовете уверяют, что последствия потопа постепенно ликвидируют.

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Примечательно, что нынешний потоп – последствие того, что к очередному ливню так и не подготовились. Ведь три недели назад насосную станцию затопило, ибо не работала ливневая канализация.

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 Теги: Чернигов, потоп

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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