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На машины в центре Львова упало огромное дерево. Видео
Водители намерены подавать в суд на местные власти.
Утром в четверг в центре Львова на улице Пекарской большое дерево упало на автомобили, припаркованные неподалеку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Отмечается, что из людей никто не пострадал, но транспорт оказался сильно поврежден. Две машины – Hyundai Tucson и Volkswagen Passat – дерево накрыло полностью.
Именно машине Volkswagen досталось больше всего. Толстенный ствол каштана полностью смял крышу универсала. В опубликованном видео владелец этой машины сказал, что теперь ему остается «сделать из машины кабриолет и возить красивых девушек».
При осмотре упавшего дерева оказалось, что у него прогнили корни. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.
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Разбирать завалы прибыла бригада коммунальщиков.
Утром в четверг в центре Львова на улице Пекарской большое дерево упало на автомобили, припаркованные неподалеку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Отмечается, что из людей никто не пострадал, но транспорт оказался сильно поврежден. Две машины – Hyundai Tucson и Volkswagen Passat – дерево накрыло полностью.
Именно машине Volkswagen досталось больше всего. Толстенный ствол каштана полностью смял крышу универсала. В опубликованном видео владелец этой машины сказал, что теперь ему остается «сделать из машины кабриолет и возить красивых девушек».
При осмотре упавшего дерева оказалось, что у него прогнили корни. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.
Читайте также: Военные показали, как работает новое украинское вооружение. Видео
Разбирать завалы прибыла бригада коммунальщиков.
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