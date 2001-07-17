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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе подрались толпы футбольных фанатов. Видео

В Одессе подрались толпы футбольных фанатов. Видео Во время столкновения пострадали двое полицейских.

Инцидент произошел во время драки между двумя группами футбольных болельщиков на улице Маразлиевской перед матчем "Шахтер" - "Динамо", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.

"В результате столкновения двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь", - отметили в ведомстве.

С места происшествия в Приморский отдел полиции доставлены шесть человек.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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 Теги: Одесса, фанаты

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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