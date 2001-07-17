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Реакция Усика на победу в бою с Гассиевым покорила украинцев. Видео
Александр Усик стал абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе.
В ночь с субботы на воскресенье прошел решающий бой между Александром Усиком, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) и между россиянином Муратом Гассиевым. Гассиев — чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. По окончании последней битвы за суперкубок Усик дал волю эмоциям.
Видеоматериалы соответствующего характера опубликованы в YouTube-канале UkraineAtamansPRO, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников, а также тех, кто поддерживал его в Москве перед боем и во время него.
"Олимпийский", спасибо. Люди, земляки и те кто поддержвает, спасибо за поддержку. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" — радостно сказал Усик.
В комментариях под видеозаписью пользователи вместе с боксером порадовались его уверенной победе.
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"Слава Украине", "Батя в здании!!!красава))))))))))))))", "Лучший из лучших!", "Красава! Спасибо за победу!" — пишут комментаторы.
В ночь с субботы на воскресенье прошел решающий бой между Александром Усиком, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) и между россиянином Муратом Гассиевым. Гассиев — чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. По окончании последней битвы за суперкубок Усик дал волю эмоциям.
Видеоматериалы соответствующего характера опубликованы в YouTube-канале UkraineAtamansPRO, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников, а также тех, кто поддерживал его в Москве перед боем и во время него.
"Олимпийский", спасибо. Люди, земляки и те кто поддержвает, спасибо за поддержку. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" — радостно сказал Усик.
В комментариях под видеозаписью пользователи вместе с боксером порадовались его уверенной победе.
Читайте также: Захват заложников в Калифорнии закончился кровавой трагедией. Видео
"Слава Украине", "Батя в здании!!!красава))))))))))))))", "Лучший из лучших!", "Красава! Спасибо за победу!" — пишут комментаторы.
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