Реакция Усика на победу в бою с Гассиевым покорила украинцев. Видео

Александр Усик стал абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе.



В ночь с субботы на воскресенье прошел решающий бой между Александром Усиком, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) и между россиянином Муратом Гассиевым. Гассиев — чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. По окончании последней битвы за суперкубок Усик дал волю эмоциям.



Видеоматериалы соответствующего характера опубликованы в YouTube-канале UkraineAtamansPRO, передает



Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников, а также тех, кто поддерживал его в Москве перед боем и во время него.



"Олимпийский", спасибо. Люди, земляки и те кто поддержвает, спасибо за поддержку. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" — радостно сказал Усик.



В комментариях под видеозаписью пользователи вместе с боксером порадовались его уверенной победе.



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"Слава Украине", "Батя в здании!!!красава))))))))))))))", "Лучший из лучших!", "Красава! Спасибо за победу!" — пишут комментаторы.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь с субботы на воскресенье прошел решающий бой между Александром Усиком, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) и между россиянином Муратом Гассиевым. Гассиев — чемпион мира по версии IBF, WBA в первом тяжелом весе. По окончании последней битвы за суперкубок Усик дал волю эмоциям.Видеоматериалы соответствующего характера опубликованы в YouTube-канале UkraineAtamansPRO, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников, а также тех, кто поддерживал его в Москве перед боем и во время него."Олимпийский", спасибо. Люди, земляки и те кто поддержвает, спасибо за поддержку. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" — радостно сказал Усик.В комментариях под видеозаписью пользователи вместе с боксером порадовались его уверенной победе."Слава Украине", "Батя в здании!!!красава))))))))))))))", "Лучший из лучших!", "Красава! Спасибо за победу!" — пишут комментаторы.



