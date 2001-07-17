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Бой Усика с Гассиевым: лучшие моменты эпичного поединка. Видео
Лучшие моменты победного боя Усика с Гассиевым собраны в одном видео.
Украинский боксер Александр Усик, который в 12-раундах московского поединка победил россиянина Мурата Гассиева, оказался лучше своего оппонента и тактически, и физически.
Это можно понять после просмотра многочисленных видео финального поединка World Boxing Super Series (WBSS), в котором разыгрывались четыре пояса первого тяжелого веса в категориях WBC, WBO, WBA и IBF, а также призы журнала The Ring и трофей Мохаммеда Али, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
В дебюте боя хозяин ринга пытался контролировать его центр, но довольно быстро уступил инициативу украинскому гостю. 24-летний российский боксер Гассиев, который готовился к бою с мексиканским тренером Абелем Санчесом, обладает отличным нокаутирующим ударом, но он так и не смог воспользоваться своим главным козырем. Вместо этого ему пришлось вовсю пользоваться своим вторым преимуществом - умением держать многочисленные удары.
Редкие ответы россиянина левым по печени, которые так эффективны против бойцов в левой стойке, и немногочисленные джебы, которые выбрасывал Гассиев, не стали удивлением для Усика.
31-летний украинский боксер, которого к матчу готовил лучший тренер 2017 года Анатолий Ломаченко, уверенно контролировал ход поединка. На взвешивании Усик показал самый легкий вес за последний год, он много двигался и не подпустил короткорукого соперника на удобную дистанцию, выбрасывая множество несильных, но опасных ударов.
Не давая сопернику подготовить атаку, Усик постоянно менял дистанцию, держался за неудобной для него ногой, накидывая серию за серией и не давая Гассиеву сконцентрироваться.
"Никак не могу подстроиться, бл.дь" - именно эта фраза Гассиева, выхваченная камерой в одном из перерывов, стала лучшим резюме выступления российского боксера.
Перед финальным раундом болельщики замерли, потому что для более молодого и жадного до побед Гассиева этот раунд оставался единственной возможностью изменить ход так неудачно складывающегося поединка, но россиянин не сумел попасть в сохранившего свежесть Усика, который ответил ему и болельщикам издевательским танцем, демонстрируя с отличной работой ног перед самым гонгом.
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Поединок продлился все 12 раундов и украинский боксер победил по очкам. Судьи единогласно признали победу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу украинца. После боя Усик и Гассиев обнимались друг с другом.
Украинский боксер Александр Усик, который в 12-раундах московского поединка победил россиянина Мурата Гассиева, оказался лучше своего оппонента и тактически, и физически.
Это можно понять после просмотра многочисленных видео финального поединка World Boxing Super Series (WBSS), в котором разыгрывались четыре пояса первого тяжелого веса в категориях WBC, WBO, WBA и IBF, а также призы журнала The Ring и трофей Мохаммеда Али, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
В дебюте боя хозяин ринга пытался контролировать его центр, но довольно быстро уступил инициативу украинскому гостю. 24-летний российский боксер Гассиев, который готовился к бою с мексиканским тренером Абелем Санчесом, обладает отличным нокаутирующим ударом, но он так и не смог воспользоваться своим главным козырем. Вместо этого ему пришлось вовсю пользоваться своим вторым преимуществом - умением держать многочисленные удары.
Редкие ответы россиянина левым по печени, которые так эффективны против бойцов в левой стойке, и немногочисленные джебы, которые выбрасывал Гассиев, не стали удивлением для Усика.
31-летний украинский боксер, которого к матчу готовил лучший тренер 2017 года Анатолий Ломаченко, уверенно контролировал ход поединка. На взвешивании Усик показал самый легкий вес за последний год, он много двигался и не подпустил короткорукого соперника на удобную дистанцию, выбрасывая множество несильных, но опасных ударов.
Не давая сопернику подготовить атаку, Усик постоянно менял дистанцию, держался за неудобной для него ногой, накидывая серию за серией и не давая Гассиеву сконцентрироваться.
"Никак не могу подстроиться, бл.дь" - именно эта фраза Гассиева, выхваченная камерой в одном из перерывов, стала лучшим резюме выступления российского боксера.
Перед финальным раундом болельщики замерли, потому что для более молодого и жадного до побед Гассиева этот раунд оставался единственной возможностью изменить ход так неудачно складывающегося поединка, но россиянин не сумел попасть в сохранившего свежесть Усика, который ответил ему и болельщикам издевательским танцем, демонстрируя с отличной работой ног перед самым гонгом.
Читайте также: Одесский международный кинофестиваль: объявлены победители. Видео
Поединок продлился все 12 раундов и украинский боксер победил по очкам. Судьи единогласно признали победу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу украинца. После боя Усик и Гассиев обнимались друг с другом.
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