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"Фантастические твари": новый трейлер продолжения легендарного фильма. Видео

"Фантастические твари": новый трейлер продолжения легендарного фильма. Видео Мировая премьера вторых "Фантастических тварей" состоится в ноябре 2018 года.

В видеоролике показана школа магии Хогвартс, в которой молодой Албус Дамблдор учит волшебников темным искусствам, в частности, преодолевать страхи и вызывать "богарта".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Эдди Редмэйн вновь исполнит роль магозоолога Ньюта Саламандера. Также в фильме появятся герои из первой ленты Якоб Ковальски (Дэн Фоглер), Порпентина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон) и Квини Гольдштейн (Элисон Судол). Также фанаты смогут увидеть любимую Ньюта Лету Лестрейндж (Зои Кравиц), молодого Дамблдора, которого сыграл Джуд Лоу, и злого волшебника Геллера Грин-де-Вальда, роль которого исполнил Джонни Депп.

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Мировая премьера вторых "Фантастических тварей" состоится в ноябре 2018 года. "Фантастические твари и где они обитают" – спин-офф серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

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 Теги: Фантастические твари, трейлер

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Сегодня, 13:27 » Автор: Ирина Шевченко
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