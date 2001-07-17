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В Кривом Роге впервые прошел Марш равенства. Видео

В Кривом Роге впервые прошел Марш равенства. ВидеоВ "Марше равенства" участвовали около 40 человек.

В Кривом Роге впервые прошел "Марш равенства".

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на КП в Украине.

В городе в связи с мероприятием была перекрыта улица Эдуарда Фукса. Где и когда точно должен был пройти "Марш равенства" не сообщалось даже журналистам. Их собрали на 8.00 в управлении патрульной полиции, а потом подвезли к началу шествия.

В "Марше равенства" участвовали около 40 человек. Их охраняли несколько сотен полицейских.

Участники марша прошли около 100 метров. Они несли плакаты: "Веселка в очах небес", "Равенство", "Радугу в каждое сердце" и подобное.

У представителей местного ЛГБТ-сообщества были опасения за свою безопасность, поэтому многие не пришли. Однако все прошло гладко. Мониторить ситуацию даже прибыла специальная миссия ОБСЕ.

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- Мы хотим показать людям проблемы, которые есть у нас и хотим призвать других к диалогу. Мы не хотим делать провокаций, мы хотим диалога и готовы помогать другим также решать проблемы, - сказал председатель движения "Кривбасспрайд" Борис Злотченко.

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 Теги: Марш равенства, Кривой Рог

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Сегодня, 14:56 » Автор: Ирина Шевченко
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