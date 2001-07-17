В Кривом Роге впервые прошел Марш равенства. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Киевский ЛГБТ-марш с высоты птичьего полета. Видео На Марше равенства в Киеве были задержаны 57 человек за нарушение правопорядка.