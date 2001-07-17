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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе произошла драка между футбольными болельщиками. Видео

В Одессе произошла драка между футбольными болельщиками. ВидеоВ отделение полиции увезли семь человек.

В Одессе возле дельфинария Немо на пляже Ланжерон произошла драка между футбольными болельщиками донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

"Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в отделение полиции увезли семь человек для проверки. Открыто уголовное производство по статье за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК) и мелкое хулиганство (ст.173 КоАП).

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 Теги: Видео, драка, болельщики

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Сегодня, 21:01 » Автор: Едгар Букмирза
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