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В Крыму образовалась огромная пробка из-за ДТП с военными РФ. Видео

В Крыму образовалась огромная пробка из-за ДТП с военными РФ. Видео Автомобили застряли на несколько часов.

В субботу, 21 июля, в оккупированном Крыму произошло серьезное ДТП с участием военного авто оккупантов, в результате чего образовалась огромная пробка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Крым. Очередное ДТП с участием военной машины оккупантов парализовало трассу Керчь — Симферополь, на которой образовалась 15-километровая пробка. Судя по всему, ихтамнеты догнали в зад ВАЗ-2105, после чего сами улетели в кювет», — сказано в сообщении на странице «КРЫМский бандеровец» в Twitter.

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Как уточняет местное издание», машины стоят от поселка Солнечное до озера Камышинский луг (за поселком Приморское) в течение нескольких часов. При этом официальной информации о причинах и пострадавших в этом ДТП нет.

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 Теги: Крым, ДТП, пробка

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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