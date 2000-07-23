» » В Сети появился трейлер новой части популярного фильма. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети появился трейлер новой части популярного фильма. Видео

В Сети появился трейлер новой части популярного фильма. Видео Режиссер картины "Сплит" снимает сиквел.

Студия Universal Pictures выпустила официальный трейлер триллера "Стекло" (Glass) от режиссера М. Найта Шьямалана, сочетающий истории фильмов "Неуязвимый" (2000 год), а также "Сплит" (2017), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Фильм расскажет о встрече экс-супрегероя Дэвида Данна (Неуязвимый), которого сыграет Брюс Уиллис, злого гения Мистера Стекло в исполнении Сэмюэля Л. Джексона, а также Кевина Уэнделл Крамба (Сплит), все личности которого сыграл Джеймс МакЭвой.

Все они оказались в психиатрической клинике, поскольку считают, что имеют сверхспособности, однако просто так это не закончится.

Читайте также: В Крыму образовалась огромная пробка из-за ДТП с военными РФ. Видео

Премьера фильма "Стекло" запланирована уже на 19 января 2019 года.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сплит, Стекло, трейлер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     162
     0

Похожие новости по теме

В Сети появился трейлер новой части скандального фильма. Видео В Сети появился трейлер новой части скандального фильма. Видео

Эта часть должна стать последней.

Paramount Pictures выпустила трейлер фильма Paramount Pictures выпустила трейлер фильма "Мама!". Видео

Видео появилось на официальном канале студии в YouTube

В сети появился трейлер украинской комедии абсурда В сети появился трейлер украинской комедии абсурда "Ржака". Видео

Слоган картины гласит: "Ржака или смерть!"

Вышел трейлер нового фильма с Брюсом Уиллисом. Видео Вышел трейлер нового фильма с Брюсом Уиллисом. Видео

Голливудский артист снялся в кинофильме Налетчики, где сыграл роль владельца одного крупного банка.

Появился первый трейлер фильма с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Видео Появился первый трейлер фильма с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Видео

Опубликован первый трейлер фильма "Хуже, чем ложь".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх