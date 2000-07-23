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В Сети появился трейлер новой части популярного фильма. Видео
Режиссер картины "Сплит" снимает сиквел.
Студия Universal Pictures выпустила официальный трейлер триллера "Стекло" (Glass) от режиссера М. Найта Шьямалана, сочетающий истории фильмов "Неуязвимый" (2000 год), а также "Сплит" (2017), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Фильм расскажет о встрече экс-супрегероя Дэвида Данна (Неуязвимый), которого сыграет Брюс Уиллис, злого гения Мистера Стекло в исполнении Сэмюэля Л. Джексона, а также Кевина Уэнделл Крамба (Сплит), все личности которого сыграл Джеймс МакЭвой.
Все они оказались в психиатрической клинике, поскольку считают, что имеют сверхспособности, однако просто так это не закончится.
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Премьера фильма "Стекло" запланирована уже на 19 января 2019 года.
Студия Universal Pictures выпустила официальный трейлер триллера "Стекло" (Glass) от режиссера М. Найта Шьямалана, сочетающий истории фильмов "Неуязвимый" (2000 год), а также "Сплит" (2017), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Фильм расскажет о встрече экс-супрегероя Дэвида Данна (Неуязвимый), которого сыграет Брюс Уиллис, злого гения Мистера Стекло в исполнении Сэмюэля Л. Джексона, а также Кевина Уэнделл Крамба (Сплит), все личности которого сыграл Джеймс МакЭвой.
Все они оказались в психиатрической клинике, поскольку считают, что имеют сверхспособности, однако просто так это не закончится.
Читайте также: В Крыму образовалась огромная пробка из-за ДТП с военными РФ. Видео
Премьера фильма "Стекло" запланирована уже на 19 января 2019 года.
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