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Volkswagen установил зрелищный рекорд на горной дороге. Видео

Volkswagen установил зрелищный рекорд на горной дороге. Видео Автомобиль проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика за 7 минут 57,148 секунды.

Компания Volkswagen опубликовала полное видео рекордного заезда электрического спортпрототипа I.D. R на гонке по подъему на холм Пайкс Пик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

Соревнования завершилось месяц назад, однако ролик появился только сейчас.

Электрический Volkswagen оснащен 680-сильной силовой установкой, литий-ионной батареей и огромным двухсекционным антикрылом шириной 2,35 метра.

Автомобиль под управлением победителя "24 часов Ле-Мана" Ромена Дюма проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика, состоящий из 156 поворотов, за 7 минут 57,148 секунды.

Дюма на 16 секунд превзошел предыдущий рекорд трассы, установленный девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16. Его достижения не могли побить с 2013 года.

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В 1980 команда Volkswagen тоже участвовала в Пайкс Пика. Тогда на старт был выставлен 640-сильный двухмоторный Golf. Однако до финиша машина не смогла добраться из-за поломки подвески.
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 Теги: Volkswagen, рекорд

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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