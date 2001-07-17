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Volkswagen установил зрелищный рекорд на горной дороге. Видео
Автомобиль проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика за 7 минут 57,148 секунды.
Компания Volkswagen опубликовала полное видео рекордного заезда электрического спортпрототипа I.D. R на гонке по подъему на холм Пайкс Пик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Соревнования завершилось месяц назад, однако ролик появился только сейчас.
Электрический Volkswagen оснащен 680-сильной силовой установкой, литий-ионной батареей и огромным двухсекционным антикрылом шириной 2,35 метра.
Автомобиль под управлением победителя "24 часов Ле-Мана" Ромена Дюма проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика, состоящий из 156 поворотов, за 7 минут 57,148 секунды.
Дюма на 16 секунд превзошел предыдущий рекорд трассы, установленный девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16. Его достижения не могли побить с 2013 года.
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В 1980 команда Volkswagen тоже участвовала в Пайкс Пика. Тогда на старт был выставлен 640-сильный двухмоторный Golf. Однако до финиша машина не смогла добраться из-за поломки подвески.
Компания Volkswagen опубликовала полное видео рекордного заезда электрического спортпрототипа I.D. R на гонке по подъему на холм Пайкс Пик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Соревнования завершилось месяц назад, однако ролик появился только сейчас.
Электрический Volkswagen оснащен 680-сильной силовой установкой, литий-ионной батареей и огромным двухсекционным антикрылом шириной 2,35 метра.
Автомобиль под управлением победителя "24 часов Ле-Мана" Ромена Дюма проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика, состоящий из 156 поворотов, за 7 минут 57,148 секунды.
Дюма на 16 секунд превзошел предыдущий рекорд трассы, установленный девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16. Его достижения не могли побить с 2013 года.
Читайте также: В Крыму образовалась огромная пробка из-за ДТП с военными РФ. Видео
В 1980 команда Volkswagen тоже участвовала в Пайкс Пика. Тогда на старт был выставлен 640-сильный двухмоторный Golf. Однако до финиша машина не смогла добраться из-за поломки подвески.
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