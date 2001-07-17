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Очевидцы сняли обвал недостроенного моста в России. Видео

Очевидцы сняли обвал недостроенного моста в России. Видео Причиной инцидента стал подъем уровня воды.

В России, 22 июля, на месте строительства мостового перехода между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян, из-за паводка рухнули в Амур четыре пролета временного рабочего моста с находившимся на нем строительным краном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.

О происшествии сообщила пресс-служба регионального правительства. Резкий подъем воды не позволил убрать строительный кран. Как сообщается, людей с подтопляемых площадок эвакуировали вовремя, пострадавших нет. Кроме того, из-за подъема воды строителям пришлось затопить котлованы опор №6 и №7.

Восстановление разрушенных конструкций и возобновление работы по строительству моста планируются после снижения уровня воды в реке.

Строительство моста через Амур началось в конце 2016 года, срок завершения – декабрь 2019 года. Длина моста более 1 километра, пять опор разместятся на российской стороне, и пять – на китайской.

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По данным регионального МЧС, днем 22 июля местами в Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра. В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее повышение уровней воды в Амуре.

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 Теги: Россия, мост, обрушение

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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