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На Закарпатье разгорелся скандал из-за избиения полицейскими двух парней. Видео

На Закарпатье разгорелся скандал из-за избиения полицейскими двух парней. ВидеоОпубликованы видео с рассказами пострадавших о происшествии.

В Закарпатской области люди перекрыли дорогу Киев-Чоп из-за жестокого избиения полицейскими двух парней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает местный депутат Виктор Повидайчик, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Уважаемые друзья! Только что вернулся с поста патрульной полиции, в селе Нижние Ворота. Возмущенные люди перекрыли трассу Киев-Чоп. А дело в том, что полицейские поиздевались над двумя Нижневоротскими ребятами, зверски избив их", - пишет он и публикует фото ранения одного из пострадавших.

Инцидент произошел 20 июля. В полицию обратился молодой человек, который рассказал о свое избиении сотрудниками полиции со стационарного поста "Нижний Ворота".

Мужчины на рассвете возвращались домой. К ним подъехал автомобиль, из которого вышли два человека в полицейской форме и беспричинно избили их.

"Как утверждает потерпевший, после нанесения телесных повреждений он потерял сознание, когда пришел в себя, на месте уже никого не было. Он вызвал карету скорой помощи. На данный момент один из них находится в хирургическом отделении Воловецкой райбольницы на лечении. По словам другого участника данного события, его вывезли в Сваляву, завезли в лес там ему нанесли телесные повреждения и оставили в опасности", - информирует издание "Дзеркало Закарпаття".

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Также опубликованы видео с рассказами пострадавших о происшествии.



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 Теги: скандал, избиение, видео

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Сегодня, 09:37 » Автор: Богдан Процив
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