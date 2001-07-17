Мост между Россией и Китаем смыло во время паводка. Видео

Также утонул строительный кран.



Международный мост через Амур, который строится в районе российского Благовещенска по направлению к китайскому Хэйхэ, смыло во время паводка.



Как сообщает интернет-издание



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Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур россияне начали в конце 2016 года. Общая длина моста должна составить более одного километра. Пять опор моста планировали построить на российской стороне, пять - на китайской.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Международный мост через Амур, который строится в районе российского Благовещенска по направлению к китайскому Хэйхэ, смыло во время паводка.Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ , из-за повышения уровня воды обрушились четыре пролета рабочего моста, а также утонул строительный кран.Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур россияне начали в конце 2016 года. Общая длина моста должна составить более одного километра. Пять опор моста планировали построить на российской стороне, пять - на китайской.



