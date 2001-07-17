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Мост между Россией и Китаем смыло во время паводка. Видео

Мост между Россией и Китаем смыло во время паводка. ВидеоТакже утонул строительный кран.

Международный мост через Амур, который строится в районе российского Благовещенска по направлению к китайскому Хэйхэ, смыло во время паводка.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, из-за повышения уровня воды обрушились четыре пролета рабочего моста, а также утонул строительный кран.

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Строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур россияне начали в конце 2016 года. Общая длина моста должна составить более одного километра. Пять опор моста планировали построить на российской стороне, пять - на китайской.

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 Теги: мост, кран, видео

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Сегодня, 12:52 » Автор: Богдан Процив
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