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Французская канатоходка прошла тросом на высоте 35 метров. Видео

Французская канатоходка прошла тросом на высоте 35 метров. ВидеоДевушка прошла над Монмартром и установила мировой рекорд.

В Париже канатоходка Татьяна-Мосио Бонгонга прошлась над Монмартром на высоте 35 метров без страховки, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Один конец троса закрепили на кране, а другой – на куполе базилики Сакре-Кер. Свой трюк девушка выполняла в сопровождении парижского камерного оркестра. С земли за ней наблюдали сотни зрителей.

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Татьяна-Мосио Бонгонга ходить по канату начала еще в восемь лет. Это выступление она назвала особенным, так как впервые выполняла трюк у памятника мирового значения.

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 Теги: канатоходец, видео

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Сегодня, 16:07 » Автор: Богдан Процив
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