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Раздел: Видеоновости  
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В России обрушился строящийся мост в Китай. Видео

В России обрушился строящийся мост в Китай. ВидеоЖертвой природного явления стал строительный кран.

Международный мост через Амур в Китае смыло из-за паводка. Мост строится в районе российского города Благовещенск и китайского Хэйхэ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

В общем обрушились четыре пролета рабочего моста. Кроме того, жертвой природного явления стал строительный кран.

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"Убрать кран с временного моста не представляется возможным из-за резкого подъема воды. Людей, которые пострадали в результате паводка, нет, поскольку заранее были выполнены меры по их эвакуации из подтопленных площадок", - сообщается на сайте правительства Амурской области.

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 Теги: Россия, мост, Видео

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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Причины обрушения пока неизвестны.

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