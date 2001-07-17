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Раздел: Видеоновости  
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На оккупированном Донбассе боевики разогнали дискотеку. Видео

Террористы повалили на землю мужчину, который снимал их.

Во временно оккупированном Седово боевики разогнали дискотеку и задержали одного человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Видео инцидента появилось в сети интернет. На записи видно, что группа людей танцует возле машины, с которой звучит музыка.

Прибывшие туда пророссийские наемники несколько раз предупреждают о запрете снимать их на камеры телефонов, не показав свои "удостоверения".

"Разошлись отсюда", - пригрозил один из боевиков. Они потребовали выключить музыку, потому что это якобы нарушает общественный порядок.

Отдыхающие начали скандировать: "Музыку!". После этого террористы повалили на землю мужчину, который снимал их, и забрали его с собой. Пока двое боевиков задерживали мужчину, третий направил автомат на толпу с требованием отойти.

"Это беспредел!" - возмущались при этом гражданские.

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20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям ОБСЕ, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.
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 Теги: Донбасс, боевики, Видео

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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