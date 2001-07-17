Раздел: Видеоновости
На оккупированном Донбассе боевики разогнали дискотеку. Видео
Террористы повалили на землю мужчину, который снимал их.
Во временно оккупированном Седово боевики разогнали дискотеку и задержали одного человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Видео инцидента появилось в сети интернет. На записи видно, что группа людей танцует возле машины, с которой звучит музыка.
Прибывшие туда пророссийские наемники несколько раз предупреждают о запрете снимать их на камеры телефонов, не показав свои "удостоверения".
"Разошлись отсюда", - пригрозил один из боевиков. Они потребовали выключить музыку, потому что это якобы нарушает общественный порядок.
Отдыхающие начали скандировать: "Музыку!". После этого террористы повалили на землю мужчину, который снимал их, и забрали его с собой. Пока двое боевиков задерживали мужчину, третий направил автомат на толпу с требованием отойти.
"Это беспредел!" - возмущались при этом гражданские.
Читайте также: На оккупированном Донбассе боевики скрыто стягивают технику
20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям ОБСЕ, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.
Во временно оккупированном Седово боевики разогнали дискотеку и задержали одного человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Видео инцидента появилось в сети интернет. На записи видно, что группа людей танцует возле машины, с которой звучит музыка.
Прибывшие туда пророссийские наемники несколько раз предупреждают о запрете снимать их на камеры телефонов, не показав свои "удостоверения".
"Разошлись отсюда", - пригрозил один из боевиков. Они потребовали выключить музыку, потому что это якобы нарушает общественный порядок.
Отдыхающие начали скандировать: "Музыку!". После этого террористы повалили на землю мужчину, который снимал их, и забрали его с собой. Пока двое боевиков задерживали мужчину, третий направил автомат на толпу с требованием отойти.
"Это беспредел!" - возмущались при этом гражданские.
Читайте также: На оккупированном Донбассе боевики скрыто стягивают технику
20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям ОБСЕ, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
677
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
Оставьте свой комментарий