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В Одессе украли уникальный памятник. Видео
Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения.
В Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру. Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По факту кражи скульптуры открыто уголовное производство.
Злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.
Скульптуру "кот-геймер" установили 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта "Одесские коты". Скульптуру со специальной подсветкой изготовлена из полиэфирной смолы и акрила.
Руководитель и основатель платформы "Доброе дело" Анатолий Кавун написал в Facebook, что памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его изготовляли.
Читайте также: В Одессе появился необычный памятник
Проект "Одесские коты" - серия скульптур, расположенных в необычных местах Одессы (на дереве, на крыше и т.д.).
В Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру. Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По факту кражи скульптуры открыто уголовное производство.
Злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.
Скульптуру "кот-геймер" установили 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта "Одесские коты". Скульптуру со специальной подсветкой изготовлена из полиэфирной смолы и акрила.
Руководитель и основатель платформы "Доброе дело" Анатолий Кавун написал в Facebook, что памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его изготовляли.
Читайте также: В Одессе появился необычный памятник
Проект "Одесские коты" - серия скульптур, расположенных в необычных местах Одессы (на дереве, на крыше и т.д.).
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