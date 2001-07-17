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Трейлер супергеройского фильма стал хитом Интернета. Видео

Трейлер супергеройского фильма стал хитом Интернета. ВидеоВидео просмотрели почти 16 миллионов раз.

В субботу, 21 июля, в сети появился трейлер супергеройского фильма "Аквамен", который тут же стал хитом сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Всего за два дня видео просмотрели почти 16 миллионов раз.

Известно, что режиссером ленты стал Джеймс Ван, который известен по "Заклятию". Главные роли исполнили Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Кроме них, в фильме снялись Николь Кидман, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и Патрик Уилсон.

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Сюжет картины рассказывает об Аквамене, которые возвращается в подводное царство, где ему приходится сражаться со своим сводным братом, объявившим войну жителям суши. Супергерой будет бороться, чтобы избежать конфликта.

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 Теги: Трейлер, Аквамен, Видео

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Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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