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Нагрудная камера копа сняла захватывающую погоню со стрельбой в США. Видео

Нагрудная камера копа сняла захватывающую погоню со стрельбой в США. Видео Полицейский стрелял в нарушителя прямо через лобовое стекло своей машины.

Зачастую полицейские во время преследования редко применяют табельное оружие. А если это и делают, то стреляют через открытое боковое стекло. Но один коп из решил проявить “креативность” во время погони, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Чтобы остановить вооруженного нарушителя, подозреваемого в убийстве, он начал вести огонь прямо через… лобовое стекло служебного Форда. Позднее он все-таки открыло огонь сбоку, но фронтально успел выпустить аж 11 пуль.

В конечном счете он расстрелял авто преступника и задержал его. В общей сложности копы выпустили 31 пулю, тогда как сам преследуемый совершил 34 выстрела.

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Кстати, происходил экшн на улицах Лас-Вегаса.

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 Теги: США, погоня, стрельба

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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