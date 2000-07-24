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В Киевской области появился новый опасный маньяк. Видео
Мужчина нападает на девушек, пытаясь их изнасиловать.
В поселке Коцюбинское, что в нескольких километрах от столицы, местные жительницы жалуются на нападения неизвестного мужчины, который прямо на улице хватает их за руки, тянет в кусты и угрожает изнасиловать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
Как говорится в сюжете ТСН, женщины говорят, за последние две недели было уже до десяти таких случаев. Местные накануне написали коллективное заявление в полицию.
Тропа через лес ведет от автобусной остановки до населенного массива. Там человек и перестричав женщин и девушек. Нападающий, которому примерно 25 лет, блокировал женщину и тащил в кусты. Но женщинам удавалось вырываться.
Те, кто вырвались, не всегда обращались в полицию, поэтому мужчина начал действовать более дерзко - нападал на женщин среди бела дня и в людных местах.
Одна из жертв, на которую человек нападал дважды, говорит что он возможно психически неуравновешенный.
Полиция сегодня нападающего таки задержала. В 2013 году он был осужден за разбой и перемещен в ирпенский исправительное учреждение.
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Полиция говорит, что официально недостаточно доказательств для привлечения его к ответственности, ведь в полицию принесли заявления только три женщины, и призывают всех женщин, на которых было совершено нападение, прийти и рассказать об этом.
В поселке Коцюбинское, что в нескольких километрах от столицы, местные жительницы жалуются на нападения неизвестного мужчины, который прямо на улице хватает их за руки, тянет в кусты и угрожает изнасиловать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
Как говорится в сюжете ТСН, женщины говорят, за последние две недели было уже до десяти таких случаев. Местные накануне написали коллективное заявление в полицию.
Тропа через лес ведет от автобусной остановки до населенного массива. Там человек и перестричав женщин и девушек. Нападающий, которому примерно 25 лет, блокировал женщину и тащил в кусты. Но женщинам удавалось вырываться.
Те, кто вырвались, не всегда обращались в полицию, поэтому мужчина начал действовать более дерзко - нападал на женщин среди бела дня и в людных местах.
Одна из жертв, на которую человек нападал дважды, говорит что он возможно психически неуравновешенный.
Полиция сегодня нападающего таки задержала. В 2013 году он был осужден за разбой и перемещен в ирпенский исправительное учреждение.
Читайте также: Нагрудная камера копа сняла захватывающую погоню со стрельбой в США. Видео
Полиция говорит, что официально недостаточно доказательств для привлечения его к ответственности, ведь в полицию принесли заявления только три женщины, и призывают всех женщин, на которых было совершено нападение, прийти и рассказать об этом.
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