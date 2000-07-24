В украинском селе появилась улиточная ферма. Видео

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Фильм о 10-летнем мальчике с Донбасса победил на престижном фестивале. Видео Фильм снят в селе Гнутово в Донбассе. Он о десятилетнем Олеге и его бабушке, которые остаются в селе и рядом с ними продолжается война.