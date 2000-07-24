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В украинском селе появилась улиточная ферма. Видео

В украинском селе появилась улиточная ферма. Видео Моллюсков разводят для употребления в пищу.

В селе Копачинцы на Прикарпатье открыли ферму "Покутская улитка", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

«Я представляю тех пять семей, которые решили в селе Копачинцы Городенковского района выращивать улиток. Наша ферма - первая в области. Запустили ее в июне. Это - наш основной бизнес. Есть вырастить и собрать улитки на октябрь», - сообщил директор фермы Иван Паламарчук.

«Сбыт планируем организовать в страны Европы. Также будем популяризировать культуру потребления улитки и на внутреннем рынке».

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«К тому же, видим перспективу туристического развития нашей территории. Планируем организовать здесь экскурсии с дегустацией улиток», - сообщил Иван.
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 Теги: село, ферма, улитки

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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