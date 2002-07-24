Часть Стены плача обвалилась, чуть не задев паломников. Видео

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Закон против многовековой традиции: сегодня в Иерусалиме, возле Стены Плача, начался раздор между женщинами и мужчинами, что позже переросло в столкновения с полицией. Так как ранее иерусалимский суд признал, что женщины не нарушают закон и могут приходить в святые места, к Стене Плача вышли активистки движения «Женщины