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Часть Стены плача обвалилась, чуть не задев паломников. Видео

Часть Стены плача обвалилась, чуть не задев паломников. Видео Рядом с упавшими камнями молились женщины.

На следующий день после массовых молитв у Стены плача со стены старинной постройки выпал огромный камень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Камень упал рядом с женщиной, которая молилась у стены в одиночестве.

В результате инцидент жертв и пострадавших нет.

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Инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

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 Теги: стена плача, камень

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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