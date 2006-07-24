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Киевские улицы стали похожи на каналы Венеции. Видео

Киевские улицы стали похожи на каналы Венеции. Видео Причиной стал обильный ливень.

Настоящий тропический ливень вчера на несколько часов накрыл столицу, превратив улицы города в каналы с немалой глубиной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Пешеходам приходилось преодолевать эти реки вброд, босиком.

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Автомобилисты или пережидали, пока сойдет вода, в вынужденных пробках, или преодолевали эти реки, рискуя собственными авто.

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 Теги: Киев, ливень, вода

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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