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Раздел: Видеоновости  
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Белорусский город пережил нашествие мотыльков. Видео

Белорусский город пережил нашествие мотыльков. ВидеоВ белорусском Витебске "тучи" родившихся из личинок мотыльков полетели к свету и роились над мостом.

Белорусский Витебск пережил нашествие мотыльков-поденок. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Ночью мотыльки тучами роились вокруг фонарей и за роями водители не видели дороги. В соцсетях жители города писали, что это похоже на кадры из фильма ужасов.

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Биологи объясняют, что никакой аномалии нет - бабочки-поденки вылетают раз в два-пять лет и летают от пары часов до пары дней. На мосту, куда слетелись мотыльки, утром они уже лежали мертвые слоем три-пять сантиметров. Коммунальным службам пришлось вывозить мертвых насекомых грузовыми машинами.

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 Теги: мотылек, видео

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Сегодня, 12:31 » Автор: Богдан Процив
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