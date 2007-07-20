» » Жительница Керчи лишилась дачи из-за железной дороги к мосту. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Жительница Керчи лишилась дачи из-за железной дороги к мосту. Видео

Жительница Керчи лишилась дачи из-за железной дороги к мосту. ВидеоТакже отмечается, что на данный момент техника сносит другие дачные участки.

Жительница Керчи лишилась дачного участка из-за строительства оккупантами железной дороги к Керченскому мосту.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Указанный дачный участок попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону. Подрядчик железной дороги выкупил часть участка в размере 2-х соток и женщина уже получила компенсацию. Но за 6,33 соток, дачный двухэтажный дом, хозпостройки и зеленые насаждения владелице никто не заплатил. Придя на дачу 21 июля женщина обнаружила, что вся территория вместе с хозпостройками и деревьями перекопана бульдозером, а дом наполовину разрушен.

"Остался полуразрушенный дом. Рабочие мне сказали, что вы хорошо успели, мы бы и его сломали. Сегодня, в понедельник, я все утро пытаюсь дозвониться хоть до кого-нибудь, но кто-то на больничном, кто-то в отпуске, а я не знаю, что мне делать", - жалуется женщина.

Читайте также: В Найроби бульдозеры снесли дома почти 30 тысяч человек. Видео

Также отмечается, что на данный момент техника сносит другие дачные участки.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Керченский мост, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:10 » Автор: Богдан Процив
     1626
     0

Похожие новости по теме

Строительство железной дороги в аэропорт Борисполь. Видео Строительство железной дороги в аэропорт Борисполь. Видео

Прокладываются коммуникации, а также строится платформа для приема поездов в аэропорту Борисполь.

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Видео В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Видео

Как отмечается, новый объект позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами Керчи.

Началась установка автодорожной арки Керченского моста. Видео Началась установка автодорожной арки Керченского моста. Видео

Российские силовики окружили все окружающие дороги и территории на мысе Ак-Бурун.

В России женщина начала сама ремонтировать дороги. Видео В России женщина начала сама ремонтировать дороги. Видео

Женщину уже назвали "дорожной феей".

Злоумышленники подорвали рельсы на Одесской железной дороге. Видео Злоумышленники подорвали рельсы на Одесской железной дороге. Видео

Сегодня ранним утром неизвестные злоумышленники взорвали рельсы на Одесской железной дороге.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх