Раздел: Видеоновости
Жительница Керчи лишилась дачи из-за железной дороги к мосту. Видео
Также отмечается, что на данный момент техника сносит другие дачные участки.
Жительница Керчи лишилась дачного участка из-за строительства оккупантами железной дороги к Керченскому мосту.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Указанный дачный участок попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону. Подрядчик железной дороги выкупил часть участка в размере 2-х соток и женщина уже получила компенсацию. Но за 6,33 соток, дачный двухэтажный дом, хозпостройки и зеленые насаждения владелице никто не заплатил. Придя на дачу 21 июля женщина обнаружила, что вся территория вместе с хозпостройками и деревьями перекопана бульдозером, а дом наполовину разрушен.
"Остался полуразрушенный дом. Рабочие мне сказали, что вы хорошо успели, мы бы и его сломали. Сегодня, в понедельник, я все утро пытаюсь дозвониться хоть до кого-нибудь, но кто-то на больничном, кто-то в отпуске, а я не знаю, что мне делать", - жалуется женщина.
Читайте также: В Найроби бульдозеры снесли дома почти 30 тысяч человек. Видео
Также отмечается, что на данный момент техника сносит другие дачные участки.
Жительница Керчи лишилась дачного участка из-за строительства оккупантами железной дороги к Керченскому мосту.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Указанный дачный участок попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону. Подрядчик железной дороги выкупил часть участка в размере 2-х соток и женщина уже получила компенсацию. Но за 6,33 соток, дачный двухэтажный дом, хозпостройки и зеленые насаждения владелице никто не заплатил. Придя на дачу 21 июля женщина обнаружила, что вся территория вместе с хозпостройками и деревьями перекопана бульдозером, а дом наполовину разрушен.
"Остался полуразрушенный дом. Рабочие мне сказали, что вы хорошо успели, мы бы и его сломали. Сегодня, в понедельник, я все утро пытаюсь дозвониться хоть до кого-нибудь, но кто-то на больничном, кто-то в отпуске, а я не знаю, что мне делать", - жалуется женщина.
Читайте также: В Найроби бульдозеры снесли дома почти 30 тысяч человек. Видео
Также отмечается, что на данный момент техника сносит другие дачные участки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1626
0
Также советуем посмотреть
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
Оставьте свой комментарий