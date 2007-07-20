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Контрразведкой задержан боевик «ЛНР». Видео

Контрразведкой задержан боевик «ЛНР». ВидеоМужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 ОМБр ВСУ из состава Объединенных сил возле города Счастье в Луганской области задержали участника самопровозглашенной "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 24 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на .Корреспондент.

"В ходе опроса задержанного, силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации "ЛНР", где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.260 УК Украины).

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Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сейчас задержанный активно сотрудничает со следствием.

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 Теги: сепаратист, задержание, видео

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Сегодня, 17:28 » Автор: Богдан Процив
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