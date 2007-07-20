» » В Сети показали испытания летающего скейтборда. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали испытания летающего скейтборда. Видео

В Сети показали испытания летающего скейтборда. ВидеоЗаряда аккумулятора хватит на 10-минутный непрерывный полет.

Французская компания Flyboard Air испытала полностью автономную летающую доску. Она крепится к ногам человека и способна поднять его на высоту до трех километров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В Сети было опубликовано видео, на котором показано, как именно функционирует летающая доска.

Сообщается, что устройство может развивать скорость до 150 километров в час. При этом заряда аккумулятора хватит на 10-минутный непрерывный полет.

Управлять доской можно с помощью специального пульта в руке пилота, а также наклонами ног.

Читайте также: В США провели успешные испытания летающего скейтборда. Видео

Стоимость устройства в полном комплекте составляет пять тысяч долларов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, скейтборд, Сеть

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
     315
     0

Похожие новости по теме

Создана полностью автономная летающая доска. Видео Создана полностью автономная летающая доска. Видео

Человек может развивать на ней скорость до 150 километров в час.

В России показали первый полет «летающего радара». Видео В России показали первый полет «летающего радара». Видео

За основу взяли Ил-76МД-90А.

В Дубае состоялся первый полет летающего такси. Видео В Дубае состоялся первый полет летающего такси. Видео

Новая технология "обрастает" все большей популярностью.

В США провели успешные испытания летающего скейтборда. Видео В США провели успешные испытания летающего скейтборда. Видео

Запаса топлива пока хватает только на 10 минут.

Испытания реактивной летающей доски Flyboard Air. Видео Испытания реактивной летающей доски Flyboard Air. Видео

Французский изобретатель успешно провел первое испытание летающей доски Flyboard Air.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх