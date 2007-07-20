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Раздел: Видеоновости  
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В Мелитополе людей рассмешил попугай, бегающий по стадиону. Видео

В Мелитополе людей рассмешил попугай, бегающий по стадиону. ВидеоЗнаменитый персонаж бегал по стадиону.

Оригинальный способ привлечения горожан к спортивному образу жизни придумал спорткомитет Мелитополя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria-m.tv.

В социальной сети выложили смешное видео, где на беговой дорожке стадиона Спартак им. Олега Олексенко забег устроили попугай с собакой.

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Всех горожан управление спорта приглашает приобщиться к здоровому образу жизни и сообщает летнее расписание работы стадиона. Его двери открыты 7 дней в неделю с 4 утра до 23.00. Главное требование – спортивная обувь обязательна.

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 Теги: видео, попугай, стадион

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Сегодня, 22:09 » Автор: Едгар Букмирза
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