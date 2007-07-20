Раздел: Видеоновости
В Мелитополе людей рассмешил попугай, бегающий по стадиону. Видео
Знаменитый персонаж бегал по стадиону.
Оригинальный способ привлечения горожан к спортивному образу жизни придумал спорткомитет Мелитополя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria-m.tv.
В социальной сети выложили смешное видео, где на беговой дорожке стадиона Спартак им. Олега Олексенко забег устроили попугай с собакой.
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Всех горожан управление спорта приглашает приобщиться к здоровому образу жизни и сообщает летнее расписание работы стадиона. Его двери открыты 7 дней в неделю с 4 утра до 23.00. Главное требование – спортивная обувь обязательна.
Оригинальный способ привлечения горожан к спортивному образу жизни придумал спорткомитет Мелитополя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria-m.tv.
В социальной сети выложили смешное видео, где на беговой дорожке стадиона Спартак им. Олега Олексенко забег устроили попугай с собакой.
Читайте также: Хит дня: забавный попугай настойчиво будит хозяина. Видео
Всех горожан управление спорта приглашает приобщиться к здоровому образу жизни и сообщает летнее расписание работы стадиона. Его двери открыты 7 дней в неделю с 4 утра до 23.00. Главное требование – спортивная обувь обязательна.
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