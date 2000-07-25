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В Германии подожгли двоих мужчин. Видео

В Германии подожгли двоих мужчин. ВидеоИнцидент произошел незадолго до полуночи.

На железнодорожной станции Шоневайде в Берлине двоих бездомных облили горючей жидкостью и подожгли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Согласно сообщению, двоих мужчин в возрасте 47 и 62 года госпитализировали. Из-за обширных ожогов сохраняется угроза их жизням. Одного из них врачи ввели в медицинскую кому.

Также сказано, что их спасли прохожие, которые схватили в ближайшем ресторане быстрой еды огнетушитель.

Их кров, вещи и одеяла были сожжены.

Преступник еще не идентифицирован, а мотив неизвестен.

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В мае 2017 года в соцсетях назвали героем бездомного мужчину, который помогал раненым покинуть Манчестер Арену после произошедшего там взрыва.

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 Теги: Германия, Видео, поджог

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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