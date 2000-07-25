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В Германии подожгли двоих мужчин. Видео
Инцидент произошел незадолго до полуночи.
На железнодорожной станции Шоневайде в Берлине двоих бездомных облили горючей жидкостью и подожгли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, двоих мужчин в возрасте 47 и 62 года госпитализировали. Из-за обширных ожогов сохраняется угроза их жизням. Одного из них врачи ввели в медицинскую кому.
Также сказано, что их спасли прохожие, которые схватили в ближайшем ресторане быстрой еды огнетушитель.
Их кров, вещи и одеяла были сожжены.
Преступник еще не идентифицирован, а мотив неизвестен.
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В мае 2017 года в соцсетях назвали героем бездомного мужчину, который помогал раненым покинуть Манчестер Арену после произошедшего там взрыва.
На железнодорожной станции Шоневайде в Берлине двоих бездомных облили горючей жидкостью и подожгли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, двоих мужчин в возрасте 47 и 62 года госпитализировали. Из-за обширных ожогов сохраняется угроза их жизням. Одного из них врачи ввели в медицинскую кому.
Также сказано, что их спасли прохожие, которые схватили в ближайшем ресторане быстрой еды огнетушитель.
Их кров, вещи и одеяла были сожжены.
Преступник еще не идентифицирован, а мотив неизвестен.
Читайте также: Болельщики подожгли стадион после провала своей команды. Видео
В мае 2017 года в соцсетях назвали героем бездомного мужчину, который помогал раненым покинуть Манчестер Арену после произошедшего там взрыва.
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