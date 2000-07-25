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В Эстонии создали трехколесный электромобиль. Видео

В Эстонии создали трехколесный электромобиль. Видео В Nobe могут разместиться водитель и два пассажира.

Компания Nobe Cars наладила в Эстонии выпуск трехколесных электрокаров под торговой маркой Nobe, вдохновленных виражными моделями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Первую машину купил создатель игры Angry Birds и бизнесмен Питер Вестербака, который одновременно является бренд-менеджером компании Nobe. Второй автомобиль приобрел основатель компании Unity Technologies Дэвид Хельгасон.

Следует отметить, что речь идет о предварительной продаже. Клиенты получат первые автомобили лишь в середине 2020 года.

Кроме водителя в машине помещаются два пассажира. У электрокара есть багажное отделение. Машина оснащена полным приводом. На одном заряде она проезжает до 270 километров. Максимальная скорость, которую может развить автомобиль, – 110 км/ч.

Батарея, как утверждается, может быть полностью заряжена всего за два часа (вероятно, с помощью системы для быстрой зарядки). До «первой» сотни Nobe 100, по словам разработчиков, может разгоняться всего за 5,9 секунды.

Основатель Nobe Роман Мульяр надеется, что с помощью его электромобиля Эстония сможет занять свое место среди прочих автопроизводителей.

Этим летом и осенью электромобили будут показывать на разных мероприятиях в Европе. Одновременно предприятие ищет инвесторов посредством шведской платформы совместного финансирования FundedByMe.

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По планам разработчиков, стоить такая машина будет около 34 тыс. долларов.

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 Теги: Nobe

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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