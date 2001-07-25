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Обвалившийся кусок скалы расплющил проезжающий автомобиль. Видео

Обвалившийся кусок скалы расплющил проезжающий автомобиль. Видео Инцидент произошел на территории Китая.

К сожалению, люди часто гибнут в ЧП с участием автомобилей. Но порою случаются жуткие происшествия, которые для людей заканчиваются хорошо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Посмотрите хотя бы этот ролик – на первый взгляд, упавший на автомобиль обломок скалы не оставил ни единого шанса тем, кто находился в салоне легковушке.

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Однако все четверо пассажиров родились в рубашке – все обернулось лишь легкими травмами.

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 Теги: скала

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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