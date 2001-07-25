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В Сети показали возможные последствия исчезновения дождей на Земле. Видео

В Сети показали возможные последствия исчезновения дождей на Земле. Видео Последствия в этом случае будут катастрофическими.

Все мы жалуемся,когда на улице дождь, пытаемся укрыться зонтами. Но что произойдет с планетой, если его больше не будет, узнайте в увлекательном видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Без дождей вода из водоемов не будет добираться до растений,служащих пищей для животных и людей. А что будет с животными и рыбами, обитающими в иссыхающих водоемах? А как будет проходить процесс фотосинтеза?

И может ли температура планеты повыситься в отсутствии облаков? И почему без воды возникнут сложности с выработкой электричества?

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На эти и другие вопросы найдете ответы в этом очень познавательном видео.

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 Теги: дожди, видео

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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