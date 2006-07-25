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В Киеве задержали водителя "Хаммера", сбившего ребенка на переходе. Видео

В Киеве задержали водителя "Хаммера", сбившего ребенка на переходе. Видео От полученных травм восьмилетняя девочка погибла.

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

"Водитель автомобиля "Хаммер" сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

В настоящее время полицейские общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, патрульные и следователи Главного управления Национальной полиции в г.Киеве", - говорится в сообщении.

Издание "Информатор" сообщает, что по предварительной информации, девочка с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия.

Водитель также снял номера с автомобиля. Патрульные сумели найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц центра "Парус".

Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

От столкновения ребенок получил множественные переломы, травмы оказались несовместимые с жизнью. Медики в карете "скорой" констатировали смерть. Ее маму медикам также пришлось приводить в чувство.

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По данным СМИ, водителем-убийцей, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе оказался директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский.

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 Теги: Киев, ДТП, Hummer

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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лл  
Сегодня, 07:56

По первому фото понятно, что водитель "трезв",как стекло, что покажут и анализы! Никто У-да "не посадит - будет гулять и бухать и с-ть на з-н.

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