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Момент задержания водителя Hummer, сбившего насмерть девочку. Видео

Момент задержания водителя Hummer, сбившего насмерть девочку. ВидеоПо словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

В Сети появилось видео задержания водителя Hummer, который насмерть сбил восьмилетнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, видео обнародовал портал Информатор.

После того, как водитель сбил девочку на переходе, он пытался скрыться с места происшествия. Водитель также снял номера с автомобиля.

Патрульные смогли найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц-центра Парус. Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо.

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По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

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 Теги: задержание, водитель, видео

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Сегодня, 09:25 » Автор: Богдан Процив
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