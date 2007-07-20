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Уилл Смит опубликовал кадры с вершины вулкана. Видео

Уилл Смит опубликовал кадры с вершины вулкана. ВидеоАктер с группой поднялся к самому кратеру действующему вулкану и снял это на видео.

Популярный актер Уилл Смит вместе с друзьями покорил действующий вулкан. Группа поднялась непосредственно к кратеру на вершине. Актер опубликовал соответствующий ролик на своей странице в Instagram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На видео Смит шутит и делится впечатлениями. Актер рассказывает, что ни поднимаются к вершине действующего вулкана и какие эмоции при этом испытывают члены группы.

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Под видео на страничке Смит написал, что он мог слышать дыхание вулкана под землей, а также сравнил его с большой духовкой. За полдня ролик собрал больше четырех миллионов просмотров.

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 Теги: вулкан, видео

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Сегодня, 11:04 » Автор: Богдан Процив
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