Уилл Смит опубликовал кадры с вершины вулкана. Видео

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Опубликован сингл официальной песни чемпионат мира по футболу. Видео Композиция, в записи которой также приняли участие актер Уилл Смит и албанский певица Эра Истрефи, получила название Live It Up.