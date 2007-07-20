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Новый клип Ники Минаж произвел фурор в Сети. Видео

Новый клип Ники Минаж произвел фурор в Сети. ВидеоСовместный клип Ники Минаж и рэпера Даниеля Эрнадеса за три дня набрал больше 30 миллионов просмотров.

Популярная певица Nicki Minaj и 6ix9ine сняли видео на трек FEFE. Ролик произвел настоящий фурор в Сети. Клип собирает по миллиону просмотров за день.

Возможно, одной из причин популярности ролика стало похищение репера. Даниеля 6ix9ine Эрнандеса похитили, избили и ограбили за несколько часов до премьеры клипа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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В трехминутном клипе звезды едят мороженое и играются водными пистолетами в сказочной обстановке с огромными грибами и яркими декорациями.

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 Теги: клип, Ники Минаж, видео

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Сегодня, 16:08 » Автор: Богдан Процив
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