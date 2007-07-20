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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали задержание водителя Hummer, насмерть сбившего девочку. Видео

В Сети показали задержание водителя Hummer, насмерть сбившего девочку. Видео У внедорожника отсутствует номерной знак спереди.

На видеозаписях видно, как во время задержания правоохранителями водитель всячески их оскорбляет и орет о "мусорском беспределе".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Известно, что прохожие пытались содействовать следствию и предлагали видео и фотографии, снятые на месте аварии. При этом некоторые прохожие старались крупным планом заснять лицо задержанного.

На его вопрос о том, почему они его снимают и что от него хотят, ему ответили, что "хотят его убить".

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На видео также видно, что у внедорожника отсутствует номерной знак спереди. По словам очевидцев, его сняли перед попыткой бегства с места аварии.

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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