Раздел: Видеоновости
В Сети показали задержание водителя Hummer, насмерть сбившего девочку. Видео
У внедорожника отсутствует номерной знак спереди.
На видеозаписях видно, как во время задержания правоохранителями водитель всячески их оскорбляет и орет о "мусорском беспределе".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Известно, что прохожие пытались содействовать следствию и предлагали видео и фотографии, снятые на месте аварии. При этом некоторые прохожие старались крупным планом заснять лицо задержанного.
На его вопрос о том, почему они его снимают и что от него хотят, ему ответили, что "хотят его убить".
Читайте также: В Киеве восьмилетнюю девочку сбил насмерть Hummer
На видео также видно, что у внедорожника отсутствует номерной знак спереди. По словам очевидцев, его сняли перед попыткой бегства с места аварии.
На видеозаписях видно, как во время задержания правоохранителями водитель всячески их оскорбляет и орет о "мусорском беспределе".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Известно, что прохожие пытались содействовать следствию и предлагали видео и фотографии, снятые на месте аварии. При этом некоторые прохожие старались крупным планом заснять лицо задержанного.
На его вопрос о том, почему они его снимают и что от него хотят, ему ответили, что "хотят его убить".
Читайте также: В Киеве восьмилетнюю девочку сбил насмерть Hummer
На видео также видно, что у внедорожника отсутствует номерной знак спереди. По словам очевидцев, его сняли перед попыткой бегства с места аварии.
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