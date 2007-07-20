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В сети показали умную палочку из "Гарри Поттера". Видео

В сети показали умную палочку из "Гарри Поттера". ВидеоЭта палочка отлично подойдет для детей, изучающих программирование.

Компания Kano в сотрудничестве с Warner Bros. выпустила самосборный DIY-комплект для обучения детей основам написания программного кода для их дальнейшего обучения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Его особенностью является использование “волшебной палочки” для тех или иных функций программирования. По сути набор создан для обучения базового понимания программирования.

Беспроводная “волшебная палочка”, которая используется при этом, содержит в себе ряд датчиков, которые считывают движение рук ребенка и манипулировать действиями в программе.

Другими словами, манипулятор подключается по Bluetooth, а в перечне есть более 70 задач. Программная основа написана на javascript. Однако цена за девайс не кусается - всего 100 долларов за набор программ и контроллер.

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Стоит отметить, что подобная программа может пригодиться и начинающим программистам, желающим начать все с нуля.

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 Теги: видео, Гарри Поттер, палочка

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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