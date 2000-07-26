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Раздел: Видеоновости  
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Над Черным морем пронесся необычный смерч. Видео

Над Черным морем пронесся необычный смерч. ВидеоВ результате бушующей стихии никто не пострадал.

Над Черным морем рядом с российским городом Геленджик (Краснодарский край) пронесся необычный двойной смерч. Видео опубликовано в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Один из смерчей находился всего лишь в 500 метрах от мужчин, которые снимали видео с моря.

Черный и белый вихри появились далеко от берега и слились в единый воздушно-водяной смерч. Над водой они продержались около 30 минут, после чего растворилась в тумане и рассеялась. Смерчи не достигли береговой зоны.

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11 июля сообщалось, что в селе Маяки Одесской области мощный смерч подбросил 14-летнего подростка в воздух.


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 Теги: Видео, смерч, море

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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