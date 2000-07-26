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Улицы Киева превратились в реки. Видео

Улицы Киева превратились в реки. ВидеоВ среду, 25 июля, столицу снова накрыли дожди с грозами.

Непогода уже принесла неприятности — затопило улицы и подземные переходы, а сильный ветер повалил деревья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Синоптики предупреждали, что сегодня вечером в Киеве ожидаются грозы, дожди, также возможны подтопления.

Жители столицы в соцсетях уже опубликовали фото и видео грозы. Отмечают, что дождь залил дорогу на проспекте Победы, между цирком и станцией метро «Политехнический институт». Из-за потопа движение авто затруднено.

Не лучше ситуация около станции метро «Лукьяновская». Там также сильно затопило проезжую часть и тротуары. Машины практически с капотом погрузились в воду.

Также проливной дождь затопил подземный переход возле метро «Шулявская». На фото видно, что вода водопадом стекает по ступенькам и уже залила пол и просачивается в магазины и торговые точки, которые расположены в переходе. Продавцы на раскладках спасают свой товар. Другой переход «утонул» полностью.

Также очевидцы рассказывают, что вместе с дождем падает град. А вода затопила дорогу и тротуары.

Кроме этого, в Киеве поднялся штормовой ветер, который валит деревья. На улице Гонты дерево упало на дорогу — никто не пострадал. Также дерево свалилось на машину на улице Выборгская, там также обошлось без пострадавших. Похожая ситуация произошла на улице Лагерная. Там тоже дерево упало на авто.

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Из-за ветра и сильных осадков падают не только деревья. Так, на проспекте Победы на автомобиль свалился рекламный щит.



Улицы Киева превратились в реки. Видео
Улицы Киева превратились в реки. Видео
Улицы Киева превратились в реки. Видео
Улицы Киева превратились в реки. Видео
Улицы Киева превратились в реки. Видео
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 Теги: Киев, потоп

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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