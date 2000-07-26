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Улицы Киева превратились в реки. Видео
В среду, 25 июля, столицу снова накрыли дожди с грозами.
Непогода уже принесла неприятности — затопило улицы и подземные переходы, а сильный ветер повалил деревья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Синоптики предупреждали, что сегодня вечером в Киеве ожидаются грозы, дожди, также возможны подтопления.
Жители столицы в соцсетях уже опубликовали фото и видео грозы. Отмечают, что дождь залил дорогу на проспекте Победы, между цирком и станцией метро «Политехнический институт». Из-за потопа движение авто затруднено.
Не лучше ситуация около станции метро «Лукьяновская». Там также сильно затопило проезжую часть и тротуары. Машины практически с капотом погрузились в воду.
Также проливной дождь затопил подземный переход возле метро «Шулявская». На фото видно, что вода водопадом стекает по ступенькам и уже залила пол и просачивается в магазины и торговые точки, которые расположены в переходе. Продавцы на раскладках спасают свой товар. Другой переход «утонул» полностью.
Также очевидцы рассказывают, что вместе с дождем падает град. А вода затопила дорогу и тротуары.
Кроме этого, в Киеве поднялся штормовой ветер, который валит деревья. На улице Гонты дерево упало на дорогу — никто не пострадал. Также дерево свалилось на машину на улице Выборгская, там также обошлось без пострадавших. Похожая ситуация произошла на улице Лагерная. Там тоже дерево упало на авто.
Читайте также: Улицы Киева превратились в настоящий каток
Из-за ветра и сильных осадков падают не только деревья. Так, на проспекте Победы на автомобиль свалился рекламный щит.
Непогода уже принесла неприятности — затопило улицы и подземные переходы, а сильный ветер повалил деревья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Синоптики предупреждали, что сегодня вечером в Киеве ожидаются грозы, дожди, также возможны подтопления.
Жители столицы в соцсетях уже опубликовали фото и видео грозы. Отмечают, что дождь залил дорогу на проспекте Победы, между цирком и станцией метро «Политехнический институт». Из-за потопа движение авто затруднено.
Не лучше ситуация около станции метро «Лукьяновская». Там также сильно затопило проезжую часть и тротуары. Машины практически с капотом погрузились в воду.
Также проливной дождь затопил подземный переход возле метро «Шулявская». На фото видно, что вода водопадом стекает по ступенькам и уже залила пол и просачивается в магазины и торговые точки, которые расположены в переходе. Продавцы на раскладках спасают свой товар. Другой переход «утонул» полностью.
Также очевидцы рассказывают, что вместе с дождем падает град. А вода затопила дорогу и тротуары.
Кроме этого, в Киеве поднялся штормовой ветер, который валит деревья. На улице Гонты дерево упало на дорогу — никто не пострадал. Также дерево свалилось на машину на улице Выборгская, там также обошлось без пострадавших. Похожая ситуация произошла на улице Лагерная. Там тоже дерево упало на авто.
Читайте также: Улицы Киева превратились в настоящий каток
Из-за ветра и сильных осадков падают не только деревья. Так, на проспекте Победы на автомобиль свалился рекламный щит.
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