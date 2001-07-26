Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как в Швеции бомбами тушат лесные пожары. Видео
Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.
В Швеции пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней, сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Один из лесных пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.
Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя. Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара и пламя погаснет.
Читайте также: Черногорию охватили лесные пожары
Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.
В Швеции пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней, сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Один из лесных пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.
Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя. Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара и пламя погаснет.
Читайте также: Черногорию охватили лесные пожары
Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
142
0
Также советуем посмотреть
- Забавные и странные несоответствия в отелях
- Разница между папами и мамами в прикольных снимках
- Забавные собаки, которые не умеют играть в прятки
- Украина выступила против "референдумов" на Донбассе
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- Посол Словении похвалил реформы в Украине
- Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
- В России в СИЗО оказался еще один украинец
- Забавные фотки людей, которые не знаю слова «нет»
- В России возбудили дело против украинского экс-министра
- Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
- Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
- В Украине запретят отключать отопление в холода
- Границу с ЕС «штурмовали» кабаны из Беларуси
- Комментатор с забавным голосом стал звездой YouTube
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
- И такое бывает: самую красивую ведущую погоды бросили ради компьютерных игр
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
Оставьте свой комментарий