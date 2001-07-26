В Сети показали, как в Швеции бомбами тушат лесные пожары. Видео

Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.



В Швеции пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней, сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции, передает интернет-издание



Один из лесных пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.



Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя. Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара и пламя погаснет.



Читайте также: Черногорию охватили лесные пожары



Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Швеции пытаются бороться с масштабными пожарами, сбрасывая бомбы на очаги возгорания. Лесные пожары в центральной части страны не могут потушить уже 13 дней, сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Один из лесных пожаров охватил район, где обычно проводятся военные стрельбы и могут оставаться неразорвавшиеся снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.Вооруженные силы отправили два истребителя Jas 39 Gripen, чтобы бросить бомбу в качестве последнего средства, надеясь, что давление от взрыва поможет сдержать пламя. Предполагалось, что взрыв бомбы мгновенно сожжет кислород в очаге пожара и пламя погаснет.Бомба GBU-49 была сброшена с 3000 метров, и достигла скорости 550 км/ч, прежде чем ударить по своей цели. Согласно первоначальным отчетам, взрыв смог погасить пожары в радиусе до 100 метров от цели.



