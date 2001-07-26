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NASA показало астероиды, летающие вокруг Земли. Видео

NASA показало астероиды, летающие вокруг Земли. ВидеоУченые выяснили, сколько астероидов летает вокруг Земли

Ученые лаборатории реактивного движения NASA обнародовали в Сети видео, на котором показали, сколько астероидов летает вокруг Земли и во всей Солнечной системе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Ролик демонстрирует результаты изучения космоса специалистами за последние 19 лет, начиная с 1999 года и заканчивая текущим. Околоземные космические тела эксперты «покрасили» в синий цвет, а размещенные между орбитами Марса и Юпитера – в оранжевый.

В начале ролика все астероиды показаны схематически четко, и их можно даже сосчитать, но в конце они все сливаются в облако пыли. Среди космических тел можно заметить и астероид «Сталинград», открытый еще в 1972 году. Видео демонстрирует, что около нашей планеты находится очень много астероидов, и почти все из них представляют реальную опасность для нашей планеты.

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Пользователи отреагировали на ролик по-разному: одних оно ужаснуло, другие принялись шутить.



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 Теги: NASA, астероид

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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