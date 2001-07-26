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NASA показало астероиды, летающие вокруг Земли. Видео
Ученые выяснили, сколько астероидов летает вокруг Земли
Ученые лаборатории реактивного движения NASA обнародовали в Сети видео, на котором показали, сколько астероидов летает вокруг Земли и во всей Солнечной системе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Ролик демонстрирует результаты изучения космоса специалистами за последние 19 лет, начиная с 1999 года и заканчивая текущим. Околоземные космические тела эксперты «покрасили» в синий цвет, а размещенные между орбитами Марса и Юпитера – в оранжевый.
В начале ролика все астероиды показаны схематически четко, и их можно даже сосчитать, но в конце они все сливаются в облако пыли. Среди космических тел можно заметить и астероид «Сталинград», открытый еще в 1972 году. Видео демонстрирует, что около нашей планеты находится очень много астероидов, и почти все из них представляют реальную опасность для нашей планеты.
Читайте также: NASA показало завораживающие снимки ночной жизни Земли
Пользователи отреагировали на ролик по-разному: одних оно ужаснуло, другие принялись шутить.
Ученые лаборатории реактивного движения NASA обнародовали в Сети видео, на котором показали, сколько астероидов летает вокруг Земли и во всей Солнечной системе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Ролик демонстрирует результаты изучения космоса специалистами за последние 19 лет, начиная с 1999 года и заканчивая текущим. Околоземные космические тела эксперты «покрасили» в синий цвет, а размещенные между орбитами Марса и Юпитера – в оранжевый.
В начале ролика все астероиды показаны схематически четко, и их можно даже сосчитать, но в конце они все сливаются в облако пыли. Среди космических тел можно заметить и астероид «Сталинград», открытый еще в 1972 году. Видео демонстрирует, что около нашей планеты находится очень много астероидов, и почти все из них представляют реальную опасность для нашей планеты.
Читайте также: NASA показало завораживающие снимки ночной жизни Земли
Пользователи отреагировали на ролик по-разному: одних оно ужаснуло, другие принялись шутить.
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