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Кадры испытаний новых снарядов для мощного оружия ВСУ. Видео

Кадры испытаний новых снарядов для мощного оружия ВСУ. ВидеоСнаряды будут использованы для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем Гиацинт.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном прохождении одного из этапов испытания крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы Гиацинт, которые разработал и производит концерн Укроборонпром. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 26 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Глава государства отметил, что на полигоне Черниговской области артиллеристы проводили стрельбы, результат которых оценивала комиссия Минобороны.

"Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО", – отметил Порошенко

По его словам, эти снаряды будут использованы для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем Гиацинт, которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.

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"Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии", – резюмировал президент.

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 Теги: снаряды, видео

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Сегодня, 10:53 » Автор: Богдан Процив
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