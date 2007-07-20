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Кадры учений украинских снайперов на Донбассе. Видео

Кадры учений украинских снайперов на Донбассе. ВидеоНа видео показано, как украинские военные отрабатывают боевой выход с препятствиями.

Появилось видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующий ролик в среду, 25 июля, был размещен на странице фонда Вернись живым в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На кадрах запечатлена подготовка снайперов ВСУ во время очередных учений в Донецкой области.

Военные отработали боевой выход с препятствиями и дальнейшую работу по целям.

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"Они видят врага в прицел и готовы успешно сработать по мишени даже с двух (!!!) километров. Они имеют выдержку часами, днями и неделями почти неподвижно наблюдать, чтобы при необходимости нажать на курок", - говорится в описании видео.

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 Теги: снайперы, видео

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Сегодня, 12:34 » Автор: Богдан Процив
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