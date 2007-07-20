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Кадры учений украинских снайперов на Донбассе. Видео
На видео показано, как украинские военные отрабатывают боевой выход с препятствиями.
Появилось видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующий ролик в среду, 25 июля, был размещен на странице фонда Вернись живым в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На кадрах запечатлена подготовка снайперов ВСУ во время очередных учений в Донецкой области.
Военные отработали боевой выход с препятствиями и дальнейшую работу по целям.
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"Они видят врага в прицел и готовы успешно сработать по мишени даже с двух (!!!) километров. Они имеют выдержку часами, днями и неделями почти неподвижно наблюдать, чтобы при необходимости нажать на курок", - говорится в описании видео.
Появилось видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующий ролик в среду, 25 июля, был размещен на странице фонда Вернись живым в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На кадрах запечатлена подготовка снайперов ВСУ во время очередных учений в Донецкой области.
Военные отработали боевой выход с препятствиями и дальнейшую работу по целям.
Читайте также: Как боец ВСУ пробирается на наблюдательный пункт по затопленному окопу. Видео
"Они видят врага в прицел и готовы успешно сработать по мишени даже с двух (!!!) километров. Они имеют выдержку часами, днями и неделями почти неподвижно наблюдать, чтобы при необходимости нажать на курок", - говорится в описании видео.
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