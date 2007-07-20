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В центре Киева в вареничной произошла стрельба. Видео
В полиции сообщают, что неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова.
В центре Киева в вареничной на бульваре Леси Украинки около 11:00 среды, 26 июля, произошла стрельба. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде заведения и скрылся.
Как сообщили в полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.
Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы.
Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев.
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По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. На данный момент идет поиск преступников.
В центре Киева в вареничной на бульваре Леси Украинки около 11:00 среды, 26 июля, произошла стрельба. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде заведения и скрылся.
Как сообщили в полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.
Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы.
Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев.
Читайте также: В России священников учат воевать. Видео
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. На данный момент идет поиск преступников.
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