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В центре Киева в вареничной произошла стрельба. Видео

В центре Киева в вареничной произошла стрельба. ВидеоВ полиции сообщают, что неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова.

В центре Киева в вареничной на бульваре Леси Украинки около 11:00 среды, 26 июля, произошла стрельба. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде заведения и скрылся.

Как сообщили в полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы.

Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев.

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По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа. Само заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия. На данный момент идет поиск преступников.

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 Теги: стрельба, видео

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Сегодня, 14:12 » Автор: Богдан Процив
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