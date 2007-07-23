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Уволенный военный поджег себя у стен Минобороны. Видео

Уволенный военный поджег себя у стен Минобороны. ВидеоДобровольцы уже голодали под стенами Минобороны.

Сегодня, 26 июля, бывший военнослужащий ВСУ Сергей Ульянов поджег себя возле здания Минобороны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Сергей Ульянов рассказал, что его незаконно уволили из армии, а многочисленные попытки восстановиться не принесли никакого результата. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, бывший военнослужащий облил свою одежду горючей смесью и поджег ее.

Другие военнослужащие предприняли попытку остановить Ульянова, однако не успели. Пожарным удалось потушить одежду военного, а медики оказали ему первую помощь.

Известно, что поджегший себя Сергей Ульянов около двух лет пытается через суд добиться признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий.

Ранее добровольцы уже голодали под стенами Минобороны и требовали признания прав всех бойцов, воевавших на фронте, равными. Именно после этого Сергея Ульянова и уволили из ВСУ:

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«Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали по всем старым болячками, у кого были контузии и прочее. За это время командующий силами специальной операции Лунев нас перевел непонятными указами в личное распоряжение, и после прохождения ВВК меня за один день в который раз выгнали», – рассказал Сергей Ульянов.

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 Теги: Видео, военный, Минобороны

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Сегодня, 19:05 » Автор: Едгар Букмирза
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