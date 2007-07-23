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В Днепре на предприятии произошел серьезный пожар. Видео
Пожар повредил мороженное.
Ликвидировать происшествие направили спасателей трех пожарных частей. Об этом информирует ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nashreporter.
Как выяснилось, в одноэтажном здании, расположенном на территории днепровского предприятия, возник пожар. Огонь повредил потолок строения и готовую продукцию (хлебобулочные изделия и мороженое).
Читайте также: В Днепре произошел масштабный пожар
Пожар на площади 40 кв. метров был потушен в 16:34. На месте происшествия работали 16 человек личного состава, которые прибыли на 5 пожарных автомобилях.
Ликвидировать происшествие направили спасателей трех пожарных частей. Об этом информирует ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nashreporter.
Как выяснилось, в одноэтажном здании, расположенном на территории днепровского предприятия, возник пожар. Огонь повредил потолок строения и готовую продукцию (хлебобулочные изделия и мороженое).
Читайте также: В Днепре произошел масштабный пожар
Пожар на площади 40 кв. метров был потушен в 16:34. На месте происшествия работали 16 человек личного состава, которые прибыли на 5 пожарных автомобилях.
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