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В Днепре на предприятии произошел серьезный пожар. Видео

В Днепре на предприятии произошел серьезный пожар. ВидеоПожар повредил мороженное.

Ликвидировать происшествие направили спасателей трех пожарных частей. Об этом информирует ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nashreporter.

Как выяснилось, в одноэтажном здании, расположенном на территории днепровского предприятия, возник пожар. Огонь повредил потолок строения и готовую продукцию (хлебобулочные изделия и мороженое).

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Пожар на площади 40 кв. метров был потушен в 16:34. На месте происшествия работали 16 человек личного состава, которые прибыли на 5 пожарных автомобилях.

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 Теги: пожар, видео, Днепр

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Сегодня, 19:39 » Автор: Едгар Букмирза
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